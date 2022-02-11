جندي بريطاني خدم سابقا في العراق يتحجج “بالاكتئاب” بعد تورطه بالسلاح والمخدرات

2022/02/11 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة التاج في مانشستر قرارًا بحق روي إيفانز، الجندي البريطاني السابق في حرب العراق، يقضي بسجنه لمدة 20 عامًا، لعمله في ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.وقال العسكري السابق، أثناء التحقيق، إنه “تحول إلى الجريمة بسبب الاكتئاب الذي عانى منه بعد تركه للجيش”، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم الجمعة.وتم […]

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