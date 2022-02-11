الداخلية توضح ملابسات موضوع المقدم 'عمر نزار'

2022/02/11 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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توضيح من وزارة الداخلية================ان توضيح الحقائق من أهم أولويات وزارة الداخلية وفي مختلف القضايا، وبعد الحديث الكثير والانباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع.نود ان نوضح ان هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز وان هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبه اليه وان هذه هي المرة الثانية التي يتم اجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق.كما نود ان نبين انه في حال ثبت تقصير هذا الضابط في اداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الاجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق.لذا اقتضى التنويه..===========وزارة الداخلية

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