بالصور.. معالجة عبوة ناسفة في بغداد

2022/02/11 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع، في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات في العاصمة بغداد منطقة الحسينية يفيد بوجود جسم غريب وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".وأضافت، أنه "بعد اجراء الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع، تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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