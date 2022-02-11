خلاف على قطعة أرض يفجر نزاعاً مسلحاً غربي بغداد

2022/02/11 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين؛ جراء خلاف على قطعة أرض، غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص على قطعة أرض زراعية تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الزيدان في قضاء أبو غريب، ما أسفر عن إصابة أحد الأطراف بجروح مختلفة، ولاذ المنفذون بالفرار".

وبين، أنه "بعدها قام ذوي الطرف المصاب باعتراض عجلة الفارين، الذين قاموا بدورهم بفتح النار عليهم وقتل شخص وإصابة آخر".

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