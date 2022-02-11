مؤتمر عشائري في ديالى يخرج بـ6 مقررات هامة ابرزها: رفض الاساءة للحشد

2022/02/11 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى عقد مؤتمر عشائري موسع في ديالى، الجمعة، بحضور قادة الوية الحشد الشعبي.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مؤتمر عشائري موسع بحضور قادة وامري الوية قيادة عمليات محور ديالى للحشد الشعبي في معسكر الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي ناقش تحديات ديالى الامنية بشكل عام وسبل مواجهتها واهمية التنسيق […]

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