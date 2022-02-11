وجه غايا المتلاشي.. قراءة طريفة لظاهرة الاحترار و طرق علاجها . - محمد عبعوب

2022/02/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبعوب 11/2/2022م يتناول عالم البيئة البريطاني "جيمس لفلوك" المتخصص في متابعة ظاهرة المناخ على وجه الارض، في هذا الكتاب الصادرة ترجمته العربية عن المجلس الوطني لثقفاة والفنون الكويتي ضمن سلسلة عالم المعرفة؛ يتناول موضوع التغيرات المناخية التي تشغل العالم اليوم و تثير إشكالات خطيرة بفعل تقاطع الأراء و العلاجات لهذه الظاهرة بين الدول والحكومات التي تلعب دورا رئيسيا فيما يمر به المناخ على الكرة الارض ......





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