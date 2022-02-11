الفصل الحادى والعشرون : النساء ضمن مصطلحى : ( الأقارب والعشيرة ) - أحمد صبحى منصور

2022/02/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الحادى والعشرون : النساء ضمن مصطلحى : ( الأقارب والعشيرة ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الحادى والعشرون : النساء ضمن مصطلحى : ( الأقارب والعشيرة ) أولا : التساوى في موضوع الأقارب بلا تحديد للذكر أو الأنثى 1 ـ على المستوى الوجودى فقد تحدد لكل منا أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم ، وليس له خيار .



لذا يأتى ( الأقرب ......





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