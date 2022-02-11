قراءة نقدية في شخصية يوسف الصديق الثقافية - عبد اللطيف بن سالم

2022/02/11 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_اللطيف_بن_سالم قراءة نقدية في شخصية المفكّر التونسييوسف الصدّيق ذات الاعتباربعد لقائه بالهادي زعيّم في حوار بقناة الحوار التونسييوم السبت 15 جانفي 2022لا بدّ في الأوّل من الإجابة عن هذا التساؤل الذي خطر ببالي وقد يخطر ببال كل واحد من المثقفين : ما الدّاعي إلى هذه القراءة ؟ هو الإشارة إلى كلّ المثقّفين الأحرار والنّزهاء في العالم العربي والإسلامي بأنّ فصائل النور لا تزال إلى اليوم مهدّدة بجحاف ......





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