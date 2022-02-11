رحلة طيران وجهتها فلوريدا حطّت في نورث كارولينا.. والسبب مسافر

2022/02/11 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب مسافر مزعج بتحويل مسار طائرة تابعة لشركة خطوط فرونتير الجوية من مطار لاغوارديا نيويورك وجهتا الأساسية مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، باتجاه مطار رالي دورهام الدولي في ولاية نورث كارولينا.

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