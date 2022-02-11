2022/02/11 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، السعودية، الجمعة، بالتزام الشفافية في مسألة انفجار سيارة بالقرب من جدة كانت تشارك في رالي داكار بعدما تبين ان الانغجار ناجم عن هجوم ارهابي بالقنابل..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تلوح بوقف رالي داكار في السعودية بعد "اكتشاف العبوة الناسفة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تلوح بوقف رالي داكار في السعودية بعد "اكتشاف العبوة الناسفة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).