2022/02/11 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا حول قضية المقدم عمر نزار.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “توضيح الحقائق من أهم أولوياتنا وفي مختلف القضايا، وبعد الحديث الكثير والانباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع، نود ان نوضح ان هذا الضابط هو …

ظهرت المقالة الداخلية تعلن احتجاز المقدم عمر نزار أولاً على النور نيوز.

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