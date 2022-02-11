هرب تاجر مخدرات من مركز شرطة بالنجف.. تفاصيل

2022/02/11 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الجمعة، بهرب تاجر مخدرات من مركز شرطة بالمحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "معتقلا موقوفا في مركز المكافحة التابع لقسم مخدرات النجف تمكن من الهرب مساء اليوم من المركز".

وأضاف، أن "المتهم الهارب محكوم على قضية سرقات ومطلوب وفق المادة 28 مخدرات"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت المنطقة الموجود فيها المركز الامني، املاً بالعثور عليه واعتقاله".

وأكد المصدر، أن "لغاية الآن لم تتضح ملابسات هروب المعتقل، فيما تجري القوات المختصة تحقيق في الحادثة ومراجعة لكاميرات المراقبة".

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