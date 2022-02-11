أول تعليق من الداخلية بشأن المقدم عمر نزار: قيد الاحتجاز- عاجل

2022/02/11 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا حول قضية المقدم عمر نزار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "توضيح الحقائق من أهم أولوياتنا وفي مختلف القضايا، وبعد الحديث الكثير والانباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع، نود ان نوضح ان هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز".

وبينت أن "هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبه اليه وأن هذه هي المرة الثانية التي يتم اجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق".

وأضافت أنه "في حال ثبت تقصير هذا الضابط في اداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الاجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق".

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