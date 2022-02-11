بالوثيقة.. نسخة من تقرير مسرب يكشف تفاصيل

2022/02/11 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى نسخة من تقرير مسرب يكشف تفاصيل مرعبة عن عالم المخدرات في ديالى من ناحية اين يكمن انتشاره وماهي اليات توزيعه،

وتوضح الوثيقة الكيفية التي من خلالها يتم الترويج لها واستقطاب الشباب اليها .

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