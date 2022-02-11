العراق والصين يبحثان الدعم المتبادل وتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة في المنظمات الدوليّة

2022/02/11 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث العراق والصين الدعم المتبادل وتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة في المنظمات الدوليّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية, ان رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليّة عباس کاظم عبيد، التقى السفير الصيني تشانغ تاو، اليوم الخميس, في مبنى وزارة الخارجية، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق، للتعبير عن شكر بلاده للعراق لمواقفه الداعمة للصين .وبحث الجانبان خلال اللقاء, المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك خاصـة ما يتعلق منها بملفات الدعم المتبادل وتنسيق المواقف بشأن القضايا المطروحة في المنظمات الدوليّة.وأكّد رئيس دائرة المنظمات عمق وتاريخ العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأهميّة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين./انتهى2

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