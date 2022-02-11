2022/02/11 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الخميس، في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد ، الادميرال تيودور استيبان لوبيز كالديرون رئيس اركان الجيش الاسباني بحضور السفير الإسباني في العراق بيدرو مارتينيث - افيال .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه جرى اللقاء مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة في المجال الأمني والعسكري.كما قدم إيجازا عن الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، مشيداً بدور الضباط الاسبان ضمن بعثة الناتو والمستشارين ضمن التحالف الدولي في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب.من جانبه ثمن الوفد الزائر جهود قواتنا الأمنية البطلة في مختلف المجالات./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الشمري يبحث مع رئيس اركان الجيش الاسباني التعاون الامني المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الشمري يبحث مع رئيس اركان الجيش الاسباني التعاون الامني المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).