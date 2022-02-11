غاز الجنوب يتغلب على أربيل ويعزز صدارته للطائرة الممتاز

2022/02/11 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عزز فريق غاز الجنوب صدارته للدوري الممتاز بالكرة الطائرة للموسم الحالي 2021/ 2022.وتغلب غاز الجنوب على فريق أربيل بثلاثة أشواط دون رد، اليوم الحمعة.وكانت الاشواط على النحو الاتي (25-15) و(25-21) و (25-15).وجرت أحداث المباراة على قاعة أكاد في محافظة اربيل .انتهى/ 25 ل

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