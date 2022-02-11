البنك المركزي: صندوق “تمكين” سينفذ عدداً من المشاريع العمرانية في النجف

2022/02/11 | 19:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حدد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الجمعة، هدف زيارته إلى النجف الأشرف، مشيرا الى ان صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” سينفذ عدداً من المشاريع العمرانية.وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة /المعلومة/، أن “مخيف أكد أن صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” سينفذ عدداً من المشاريع العمرانية في المدينة القديمة بمحافظة النجف الأشرف”.وأضاف […]

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