شركة ’لوك أويل’ الروسية تحدد موعد إنتاج النفط من حقل عراقي

2022/02/11 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت شركة "لوك أويل"، الجمعة، إنها قد تبدأ في إنتاج النفط من منطقة "بلوك 10" بالعراق في العام 2024.

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وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس نقلا عن مذكرة من بنك "في.تي.بي كابيتال"، (11 شباط 2022)، أن "شركة لوك أويل تتوقع أن تصل إلى مستوى ما قبل الجائحة من الإنتاج اليومي للسوائل بنحو 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2022، مع نمو إضافي إلى 1.7 مليون برميل يوميا، أو أكثر من 84 مليون طن، في عام 2024".

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