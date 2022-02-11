خدم في البصرة وبغداد.. السجن 20 عاما لجندي بريطاني

2022/02/11 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة بريطانية بالسجن 20 عاما لجندي سابق خدم في العراق وأفغانستان، أدين بالانخراط في أنشطة عصابة إجرام دولية.وأفادت صحيفة “ديلي ميل” اليوم الجمعة بأن هذا الحكم صدر عن محكمة التاج في مانشستر بحق الجندي السابق روي إيفانز (34 عاما) الذي خدم في البصرة وبغداد وأم قصر وكذلك في أفغانستان وإيرلندا الشمالية.واعتقل […]

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