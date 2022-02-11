الداخلية تؤكد احتجاز عمر نزار للتحقيق في انتهاكات وعمليات قتل واغتصاب

2022/02/11 | 19:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر البيان بعد حملة أطلقها نشطاء لمحاكمة الضابط المتهم

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد وزارة الداخلية، الجمعة، احتجاز المقدم عمر نزار المتهم بارتكاب انتهاكات والمسؤولية عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين في الناصرية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ "توضيح الحقائق من أهم أولويات وزارة الداخلية وفي مختلف القضايا".

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كيف أفلت عمر نزار من العقاب؟

وأضاف البيان، "بعد الحديث الكثير والأنباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب إلى فرقة الرد السريع، نود أن نوضح أن هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز، وأنّ "هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبة إليه".

وأكّد البيان، أنّ "هذه هي المرة الثانية التي يتم إجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق"، مشددًا أنّ "الإجراءات القانونية ستتخذ بحقه في حال ثبت تقصير هذا الضابط في أداء الواجب وعدم الالتزام به".

كما أشار البيان، إلى أنّ "اللجنة ستعمل على إطلاع الرأي العام بجميع الحقائق".

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