الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 3 مطلوبين بمحافظة الأنبار

2022/02/11 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم جنائية في الكرمة بمحافظة الأنبار.وقالت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، انه “تنفيذا لاوامر قضائية بحق اشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ولاذوا بالفرار”، مضيفا انه “على ضوء ذلك واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة تم القاء القبض على …

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