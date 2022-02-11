2022/02/11 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، عن تمويل خزائن المحافظات من قبل وزارة المالية لصرف مكافآت موظفي الاقتراع، فيما أكدت أن الصرف سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “ملف مكافآت موظفي الاقتراع حالياً في وزارة المالية والتي قامت …

ظهرت المقالة تصريح جديد من مفوضية الانتخابات بشأن مكافآت موظفي الاقتراع أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من مفوضية الانتخابات بشأن مكافآت موظفي الاقتراع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من مفوضية الانتخابات بشأن مكافآت موظفي الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).