حطمت الرقم القياسي.. مجموعة أحذية رياضية تباع بـ25 مليون دولار

2022/02/11 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باعت دار سوذبيز للمزادات 200 زوج من الأحذية الرياضية صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، محطمة الرقم القياسي، حسبما قالت دار المزادات الأربعاء، أي أكثر من ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.

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