بايدن يبحث مع زعماء أوروبيين وحلف الأطلسي الحشد الروسي على حدود أوكرانيا

2022/02/11 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات هاتفية بشأن الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وممثلين عن الناتو والاتحاد الأوروبي.

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