الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات وتسلل من الأراضي السورية

2022/02/11 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط حرس الحدود الأردني محاولة تهريب مخدرات وتسلل أفراد وآليات إلى من الأراضي السورية، وفقا لتصريحات صادرة عن مصدر مسؤول في الجيش الأردني الجمعة

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