الفتح: على المجتمعين مناقشة التداعيات السياسية والجريمة المنظمة في ميسان

2022/02/11 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعا القيادي في تحالف الفتح مرتضى حمود الساعدي، الجمعة، الأطراف المشاركة في الاجتماع اليوم بين وفد التيار الصدري وحركة عصائب أهل الحق بمحافظة ميسان إلى عدم تحميل ما يحدث في المحافظة لجرائم سياسية والغفلة عن جرائم أخرى جرت بميسان منها جرائم منظمة وأخرى نتجت على خلفية نزاعات عشائرية.وقال حمود في تصريح اذاعي […]

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