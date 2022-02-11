هل ناقض مالك بن نبي الآيات القرآنية والطرح الخلدوني حول البداوة والحضارة؟ - رابح لونيسي

2022/02/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي يصف الكثير المفكر الجزائري مالك بن نبي بأنه تلميذ لبن خلدون إلا لأنه أستلهم منه فكرة الدورة الحضارية التي تقول بأن ميلاد الحضارات هي نتيجة الإيمان بفكرة ثم تصعد، فتستقر بعد ما يبدأ يدب الضعف في تلك الفكرة التي كانت وراء ميلاد تلك الحضارة، لتنهار في الأخير مع إستحالة عودتها من جديد، لكن ما قام به بن نبي في حقيقة الأمر هي عملية إسقاط لفكرة بن خلدون حول الدورة التي تمر بها الدولة في البلاد المغاربي ......





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