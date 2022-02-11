(بغداد اليوم) تنشر وثيقة عن مجلس تحقيقي سابق بحق المقدم عمر نزار

2022/02/11 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) وثيقة تخص إحدى المجالس التحقيقية الخاصة بالمقدم عمر نزار.

وتوضح الوثيقة إغلاق المجلس التحقيقي الأول ضد الضابط عمر نزار بناء على طلب الوزير.

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