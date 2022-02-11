دائرة مركز البيانات الوطني تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة منظومات الربط البيني ومشاركة البيانات

2022/02/11 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/عقدت دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعا موسعا لمناقشة الآليات الفنية؛ لتهيئة منظومات الربط البيني بين وزارات (التخطيط، والدفاع، والداخلية، والصحة، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية) بحضور ممثلي منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة.واستعرض المجتمعون بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء, الإجراءات المتخذة بشأن مشروع الرقم الوظيفي وجمع البيانات الخاصة بموظفي الخدمة العامة، وكيفية الإفادة من البيانات المشتركة بين وزارتي الدفاع و التجارة".وأوضح ممثل مركز البيانات الوطني، الإمكانات المتاحة للإفادة من الرقم الوطني الخاص بمنظومة البطاقة الوطنية الذي يمثل المرجع الرئيس في تَشارُك البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.وخلص المجتمعون إلى ضرورة إكمال محرك تبادل البيانات بين وزارة الداخلية ومركز البيانات الوطني، الذي سيكون المنصة المركزية لتشارك البيانات بين المؤسسات الحكومية على وفق اللوائح التنظيمية التي سيتم إعدادها بين الجهات المختصة، حيث أبدت الداخلية استعدادها لإنجاز المنصة التشاركية للبيانات، التي ستعكس مديات الإفادة وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية بين المواطنين في إنجاز معاملاتهم المختلفة.وتناول الاجتماع مقاطعة بيانات جوازات السفر ونظام اللقاحات الدولي (عراق باس)، وكذلك مشروع الضمان الصحي، وبيانات المواطنين المستفيدين من الحصة التموينية.ويأتي هذا المشروع بحسب البيان, لربط الأنظمة وتكاملها مركزيا باعتباره أحد العناصر الرئيسة لمشروع الحكومة الإلكترونية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى تحقيقه"./انتهى2

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