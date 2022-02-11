2022/02/11 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره البولندي أندريه دودا، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان أكد لنظيره البولندي خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم أن تركيا ترغب في تعزيز علاقاتها مع بولندا، والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.واشار البيان الى ان الرئيس التركي شدد خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة تتويج العلاقات الجيدة بين البلدين بتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الجانبين.ولفت أردوغان خلال الاتصال إلى أن أنقرة تتابع عن كثب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا أن بلاده تواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان والرئيس البولندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان والرئيس البولندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).