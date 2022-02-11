شاهد بالفيديو.. يبلغ 95 من العمر ولم يحصل على قصة شعر ابداً !

2022/02/11 | 19:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ertot3MRraI

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