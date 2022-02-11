2022/02/11 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رجل إطفاء يحتضن طفلة بعد إنقاذها من فم النار (صور) » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:47

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