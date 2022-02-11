المستويات العالية من الدهون في الجسم تعرض الرجال لخطر هشاشة العظام

2022/02/11 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يعانون من مستويات عالية من الدهون في الجسم قد يكونون أكثر عرضة لكسر العظام مقارنة بمن لديهم مستويات طبيعية من الدهون في الجسم.ووفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism، قد يكون الرجال الذين لديهم مستويات عالية من الدهون […]

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