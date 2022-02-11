مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في نينوى

2022/02/11 | 19:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن قتل أحد الإرهابيين، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.وقال اللواء رسول، في بيان، إنه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14، خرجت قوة من استخبارات الشعبة المذكورة ومفرزة قنص حراري من لواء المشاة 50 للفرقة (قيادة القوات […]

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