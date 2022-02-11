شرطة كربلاء تنفي تعرض المحافظة إلى هجوم بطائرات مسيرة

2022/02/11 | 19:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء نفت قيادة شرطة كربلاء، الجمعة، تعرض المحافظة إلى هجوم بطائرات مسيرة.وجاء في بيان للقيادة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه،”تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، إذ تؤكد قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء المقدسة بعدم وجود …

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