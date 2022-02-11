انطلاق الجولة العاشرة من دوري اليد الممتاز

2022/02/11 | 20:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انطلقت مواجهات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد، اليوم الجمعة باقامة مباراتين.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مواجهات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد، انطلقت اليوم بإقامة مباراتين في السليمانية والبصرة”.واضاف أن “فريق الكوت حقق أول فوز له بالدوري، بتغلبه […]

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