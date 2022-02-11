2022/02/11 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت واشنطن، الجمعة، إن روسيا تحشد المزيد من القوات بالقرب من أوكرانيا وإن الغزو قد يأتي في أي وقت، ربما قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحذر من حشد روسي متزايد قرب أوكرانيا وصور جوية تؤكد ذلك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحذر من حشد روسي متزايد قرب أوكرانيا وصور جوية تؤكد ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).