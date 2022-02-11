برلماني إيراني: الأعداء مضطربون بسبب علاقات طهران بدول في المنطقة

2022/02/11 | 20:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، إن أعداء بلاده مضطربون بسبب علاقاتها الجيدة مع سوريا ولبنان واليمن وباكستان وأفغانستان.وقال ذو النوري أن الأعداء يتهمون بلاده بأن تلك الدول تتبع سياسات طهران، وهو ما يسبب لهم انزعاجا كبيرا، ويفعلون وسعهم للإخلال بتلك العلاقة.ونقل موقع “انتخاب” […]

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