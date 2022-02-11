تكليف الزهيري بمنصب نائب قائد عمليات ميسان

2022/02/11 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتكليف اللواء الركن محمد مال الله علوان الزهيري بمنصب نائب قائد عمليات ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تكليف اللواء الركن محمد مال الله علوان الزهيري بمنصب نائب قائد عمليات ميسان".

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