من السليمانية حصراً.. تغيير غير متوقع لقواعد اللعبة

2022/02/11 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مصيف صلاح الدين بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طالباني عرض على بارزاني الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية يكون من أهل السليمانية حصرا".

وأضاف أن "اجتماعا سيعقد على مستوى المكتب السياسي للاتحاد الوطني يوم غد في السليمانية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه بين طالباني وبارزاني، فيما أتفق الطرفان على التهدئة وخفض حرب التصريحات الإعلامية".

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