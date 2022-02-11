الرئيس التركي يتعافى من الإصابة بكورونا

2022/02/11 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن سركان طوبال أوغلو طبيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت لاردوغان خلال اليومين الأخيرين ظهرت "سلبية".وقال طوبال أوغلو في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وان نتائج مسحات كورونا للرئيس أردوغان خلال اليومين الأخيرين كانت سلبية".واشار اوغلو الى ان اردوغان قد يعاود مزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة".واكد أن تلقي أردوغان تطعيم لقاح مضاد لكورونا ساهم بشكل كبير في تخطيه فترة إصابته بشكل مريح ودون مشاكل وانه لم يتلق برنامجاً غذائياَ خاصاً خلال فترة إصابته بكورونا، بل طلب منه أن يكثر من تناول السوائل فقطمشيرا الى انه كان مصابا بمتحور أوميكرون ./انتهى

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