الفياض يشيد بجهود عمليات سامراء للحشد الشعبي ويدعو لتعزيز الأمن في المناطق الرخوة

2022/02/11 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أشاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بجهود قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي في حفظ الأمن ، داعياً لتعزيز الأمن في المناطق الرخوة لتفويت الفرصة على الإرهابيين لإيجاد موطئ قدم لهاواشار الفياض بحسب بيان للحشد الشعبي خلال زيارته على رأس وفد قيادي من الهيئة إلى مقر قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي الى جهود الألوية (313 - 314 - 315) ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية في سامراء"وشدد الفياض على ضرورة تعزيز الانتشار الأمني لمسك المناطق الرخوة أمنياً التي تقع عادة ضمن نهايات قواطع المسؤولية الأمنية من أجل منع الخلايا النائمة لداعش من إيجاد موطئ قدم لها في تلك المناطق النائية واستهداف أمن المواطنين" مؤكداًاهمية "توفير كل احتياجات قاطع المسؤولية لمواجهة التحديات والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة"من جانبه ثمن قائد العمليات حيدر عبد الحسين السعيدي زيارة رئيس الهيئة فالح الفياض" مؤكداً أن "المساحة التي يمسكها الحشد الشعبي تبلغ 300كم²./انتهى9

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