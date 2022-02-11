المجلس الاعلى يهنىء الشعب الايراني بذكرى ثورته: أرجعت الثقة بقدرات الامة وشجاعة شبابها

2022/02/11 | 20:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الجمعة، بيانا هنأ فيه الشعب الايراني وقيادته بالذكرى 43 لانتصار ثورته، مؤكدا انها أرجعت الثقة بقدرات الامة وشجاعة شبابها، وأحيت الروح الايمانية واعتماد التوكل على الله أساساً في كل مواجةٍ لتحقيق الانتصارات.وذكر البيان انه “يتقدم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الشعب الإيراني وقيادته المتمثلة […]

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