الدفاع المدني تنقذ طفلة من حريق التهم منزلها في بغداد (صور)

2022/02/11 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من انقاذ طفلة تبلع من العمر 3 سنوات، بعد محاصرة النيران لها، داخل منزل ذويها في منطقة الشعب ببغداد .

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 شباط 2022)، ان "فرقها بذلت جهود جبارة حتى نجحت بأقتحام المنزل والبحث وايجاد الطفلة واحتضانها أذ تسابقت خطواتهم لتسبق النار بالوصول اليها وجعلت من جسد منقذها درعاً يحميها من نار الحريق وتأمين اخراجها من دارها بسلام".

وأكد البيان أنه "تم نقل الطفلة إلى المستشفى القريب بعد ان اصيبة بحروق بسيطة".

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