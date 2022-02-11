الدفاع المدني تنقذ طفلة من حريق التهم منزلها في بغداد

2022/02/11 | 20:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من انقاذ طفلة تبلع من العمر 3 سنوات، بعد محاصرة النيران لها، داخل منزل ذويها في منطقة الشعب ببغداد .وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها بذلت جهود جبارة حتى نجحت بأقتحام المنزل والبحث وايجاد الطفلة واحتضانها أذ تسابقت خطواتهم لتسبق النار …

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