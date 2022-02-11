البحرينيون يواصلون فعالياتهم وتظاهراتهم احياء للذكرى 11 لانطلاق ثورتهم

2022/02/11 | 20:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يواصل الشعب البحريني فعالياته وتظاهراته الحاشدة إحياء للذكرى الحادية عشر لانطلاق ثورة 14 فبراير في مناطقة عدّة من البحرين.وانطلقت عدة تظاهرات في العاصمة المنامة ومناطق اخرى من البلاد احياء للمناسبة، حيث رفع المشاركون في التظاهرات الشعارات المطلبية للشعب ورددوا هتافات تدعم موقفهم وقضاياهم التي طالبوا بها منذ انطلاق الثورة.ودان المتظاهرون ممارسات […]

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