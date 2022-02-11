أب ينهي حياة ابنه “دهسا” في ديالى

2022/02/11 | 20:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة، بمصرع طفل جراء حادث دهس غير متعمد جنوب غرب بعقوبة.وقال المصدر، ان “طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات توفي بعد دهسه من قبل والده بسبب عدم الانتباه من قبل الأب في منطقة (الضابطية) 12 كم جنوب غرب بعقوبة”.وأضاف أن “جثة الطفل تم نقلها للطب العدلي […]

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