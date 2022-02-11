أنشيلوتي: أتمنى جاهزية بنزيما ونيمار، وهذا ما نريده غداً

2022/02/11 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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ظهر مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، للحديث عن مواجهة فياريال، غداً، في الجولة الـ24 من الليجا.وقال المدرب:" فياريال يبلي بلاءً حسناً، وينافس ويتمتع بديناميكية جيدة، ستكون مباراة صعبة كما هو الحال دائمًا ولكننا نريد أن نخوض مباراة جيدة".وأضاف:"بنزيما؟ يعمل بشكلٍ فردي وعلينا أن ننتظره يعود للتدريبات الجماعية، حيث سيعود يوم الأحد أو الاثنين وسنتخذ القرار هناك، لدينا مشاعر إيجابية بشأنه".وتابع:"أتمنى بأن يتواجد بنزيما على أرضية الملعب يوم الثلاثاء ضد باريس، وكذلك بالنسبة لـ نيمار، حيث نأمل أن تكون المباراة رائعة ومسلية".واستطرد:" نحن لن نخاطر بأي لاعب، إذا اعتقدنا بأن بنزيما يمكنه اللعب فسيلعب، وإذا كان هنالك جزء بسيط من المخاطرة فلن يلعب ".وزاد:" فيرلاند ميندي؟ هو في حالة جيدة، لكن لن يتواجد غدًا ولكنني أعتقد بأنه سيكون معنا يوم الثلاثاء ضد سان جيرمان، بالأمس تدرب مع المجموعة".وعن يوفيتش:" يوفيتش أفضل بكثير، إنه يتعافى بشكل جيد من الإصابات التي تعرض لها والكوفيد،.



لديه فرصة للعب غداً ويعتمد ذلك على طريقة تعاملنا مع المباراة".ونوه:" بالنسبة لي مباراة الغد هي الأكثر أهمية، نحن في صدارة الترتيب ونريد أن نستمر، هذا الدوري تنافسي للغاية وسأضع أفضل اللاعبين لتحقيق الفوز غدًا".وأتبع:" أملك علاقة جيدة مع جارث بيل، هو يتدرب جيّداً، يبدو بأنه جاهز للعب، لم أشركه في المباريات السابقة لأنه غير جاهز بنسبة 100% بعد ".واستدرك:" لا نفكر في باريس، ولم نتحدث عن المباراة، الشيء الوحيد الذي درسناه هو نقاط ضعف فياريال، مباراة الذهاب كلفتنا الكثير حيث أنه فريق يلعب بشكلٍ جيد".وبين:" فينيسيوس؟ لقد قضى وقتاً جيداً للغاية هذا الأسبوع ومنحته يومًا إضافياً للراحة، كان شهر يناير شديدًا بالنسبة له، والآن أراه متحمساً من جديد ".وقال:" إيسكو يتدرب بشكلٍ جيد وهو لاعب مهم بالنسبة لنا، شارك معظم اللاعبين مثل فاسكيز وكارفخال وناتشو ومارسيلو، كذلك فالفيردي وكامافينجا وهازارد".وأتم:" ليس لدي أسلوب معين، بل أتكيف مع اللاعبين الذين أملكهم، في كرم القدم هنالك جمال وممارسة، الممارسة هي أن يلتزم الجميع بالعمل، والجمال يصنعه اللاعب بشكلٍ فردي، ويجب على اللاعبين المميزين إظهار هذا الجمال".

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