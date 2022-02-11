تعليق جديد من دولة القانون بشأن تأجيل البرلمان جلسته: التغيير سيحصل

2022/02/11 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة البرلمان بانه بابا لفتح المفاوضات مجددا، مبينا ان انفراج وحل في المفاوضات قريبا.

وقال النائب عن دولة القانون جواد الغزالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المفاوضات السياسية مستمرة مع جميع الأطراف، خصوصا داخل البيت السياسي الشيعي".

وأضاف، أن "حل الأزمة سيكون في القريب العاجل، بعد الوصول الى اتفاق يرضي كل الأطراف"، مشيرا الى ان "تأجيل انعقاد جلسة البرلمان فتح الباب للمفاوضات".

وأفاد الغزالي، أن "المفاوضات تتغير وفق المعطيات والتوقيتات، ونأمل من المفاوضات الجارية على قدم وساق ان تصل الى شيء من الاتفاق في حكومة توافقية يشترك فيها الجميع".

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